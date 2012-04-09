Постные дрожжевые пирожки с капустой
Рецепт от: Juliya
За что мне нравятся эти пирожки, так это за то, что не надо долго возится с расстойками, вечером замесили – утром печем. Тесто получается восхитительное – мягкое и воздушное, даже не скажешь, что оно постное. Начинку можно делать любую – как соленую, так и сладкую.
Итак, предлагаю вашему вниманию наш семейный рецепт постных дрожжевых пирожков с капустой. Моя бабушка всегда строго соблюдала все православные посты и эти пирожки она часто пекла вместе с мамой в пост. Получается очень бюджетно, кстати.
А недрожжевой вариант пирожков можно приготовить, например, по молдавскому рецепту – вэрзэре.
Постные дрожжевые пирожки с капустой
Состав:
Тесто:
- 1,5 стакана (или 375 мл) теплой воды
- 50 г свежих прессованных дрожжей
- 1/2 стакана (или 100 г) сахара
- 180 мл растительного масла (без запаха)
- 1,5 ч. л. соли
- 1/2 пакетика ванильного сахара
- 800-900 г муки
Начинка:
- 1,5 кг капусты
- примерно 2 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- специи
Приготовление постных пирожков с капустой:
- Замешивать тесто для пирожков лучше всего вечером, чтобы за ночь оно успело хорошо подойти в холодильнике. Нужно взять большую кастрюлю (литров на 5, т. к. тесто будет сильно подниматься) и смешать в ней теплую воду (но не горячую), сахар, дрожжи и размешать, чтобы дрожжи растворились. Затем добавить масло, соль и ванильный сахар. Размешать и насыпать постепенно муку. Хорошо вымесить. Тесто должно получиться очень мягкое, немного липнущее к рукам.
Замешанное постное дрожжевое тесто
- Накрыть кастрюлю с тестом крышкой и поставить в холодильник на всю ночь.
- Утром нашинковать капусту для начинки пирожков.
- В большой сковороде разогреть немного масла (можно поджарить в нем по 1/2 ч. л. кумина и асафетиды), а затем добавить капусту.
Приготовление начинки из капусты
- Посолить, посахарить и размешать. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне.
- Через несколько минут, когда капуста немного ужарится (осядет), поперчить, добавить 2-3 лавровых листа и размешать. Тушить до мягкости капусты.
- В конце я посыпала ее гарам-масалой (1/2 ч. л.). Если есть, можно добавить еще рубленный укроп.
Капустная начинка для постных дрожжевых пирожков
- Достать тесто из холодильника.
Дрожжевое тесто, подошедшее в холодильнике
- Скатать шарики примерно Ø 4 см и разложить их на смазанном маслом столе на расстоянии друг от друга.
Шарики из теста
- Накрыть чистым полотенцем и оставить на 15 минут. Если на кухне прохладно, то на этом этапе включить духовку, чтобы стало теплей (тесто будет лучше подходить). А если жарко, то включать ее можно на стадии лепки пирожков.
- Через 15 минут тесто немного увеличится в объеме.
Подошедшие шарики
- Посыпать немного стол или досочку мукой, взять один шарик, чуть-чуть его расплющить и стянуть все края к центру. Это поможет нам сформировать красивые и гладкие пирожки.
Формовка теста
- Защипнуть края и немного вдавить их вовнутрь. Расплющить шарик ладонью и чуть раскатать скалкой.
- В серединку положить столовую ложку с горкой капустной начинки.
Приготовление пирожков с капустой
- Защипнуть края, как для вареников.
Лепка пирожков
- Теперь нужно немного потянуть за оба кончика, соединить их вместе и защипнуть. Это будет донышко.
Как лепить дрожжевые пирожки
- Если необходимо, руками придать идеальную форму пирожку и положить его на смазанный маслом противень швом вниз.
- Таким образом заполнить весь противень сформированными пирожками, не забывая оставлять между ними достаточно свободного пространства.
Пирожки на противне
- Если вы употребляете молочные продукты, то верх можно смазать сметаной или подсахаренным молоком, чтобы была красивая корочка.
- Поставить в духовку и выпекать при температуре 190 ºС 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Пока выпекается первая порция, слепить остальные пирожки.
Пирожки с капустой готовы
- Переложить готовые пироги на полотенце, а на тот же противень аккуратно перенести новые и поставить в духовку.
Постные печеные пирожки
Пирожки с капустой получаются очень вкусные и нежные. У меня получилось чуть больше 30 штук, при этом у нас они разлетелись за один день, хотя я рассчитывала, что хватит на пару . Только не складывайте их друг на дружку до тех пор, пока они полностью не остынут, а то помнутся.
Пирожки из постного дрожжевого теста
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Приятного аппетита!
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Juliya автор рецепта
Рецептов: 649
Комментарии (145) к записи "Постные дрожжевые пирожки с капустой"
Буду благодарна, если оставите комментарий:
Спасибо большое за рецепт! Только на днях думала как же такие приготовить Обязательно сделаю
Мне нравится! Очень доступно и подробно , все описывается.Остаётся с любовью приготовить!Спасибо!
Первый раз решила приготовить пирожки и у меня всё вышло! Пирожки вышли очень вкусные. Теперь вот жду домашних, чтобы их удивить Благодарю за рецепт!!
дрожжи – это яд!!! а вы с их использованием готовите!!! почитайте в интернете, как они изготавливаются, да и в госте тоже
Все хорошо в меру. Это рецепт для тех, кто употребляет дрожжи.
Все же лучше домашняя выпечка, чем магазинная.
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПРЕКРАСНЫЙ, ЧУДЕСНЫЙ РЕЦЕПТ ТЕСТА!!! Я УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПЕКУ ИЗ НЕГО ПИРОЖКИ И НИКАК НЕ МОГУ НАСЛАДИТЬСЯ ТЕСТОМ, ЛЕГКИМ, ПУШИСТЫМ, ВОЗДУШНЫМ….!!! СПАСИБО !!!!
На здоровье, Nelli! Мне очень приятно, что Вам пригодился этот рецепт!
Соль – это яд! А вы ней солите! Сало – это яд! А вы его едите! Сахар – это яд! А вы ним солодите! А от жизни, так вообще
умирают! А вы живете! Наши дедушки с бабушками ели домашнюю выпечку и их бабушки с дедушками.. и жили они не по 50-60 лет, как сейчас мы живем. Думаете, это яд им продлевал жизнь?
Юлия, спасибо за рецепт. пойду готовить!
Верно. Бабушки и дедушки жили не по 50-60 лет, а по 30-35. В 40 лет человек считался стариком, а в 50 – долгожителем. И умирали “от тоски”, то есть неизвестно от чего, потому что диагностики такой как сейчас не было. Да и люди в России никогда не ценились: расходный материал, “бабы еще нарожают”.
ну извините за “мусор”, не удержалась. Аннета, возможно, я на мнооого моложе Вас ))) Мои бабки-пробабки умирали в возрасте 90-102 лет, бабушка по папиной стороне, слава Богу еще жива, хотя папе уже 69. И всю жизнь она на домашнем хлебе. Дрожжами всегда пользовалась покупными, как только появились. А в 30-35 лет умирали не просто много поколений назад, а несколько веков. Думаю,залог здоровья и долгожительства прост: “що занабто – то не здраво”. То есть не стоит впадать в крайности и убеждать, что дрожжи чистый яд, или наоборот, все хорошо в меру.
Верно подмечено. Но не все жили 30-50 лет.
Спасибо, просто чудесно! На вид очччень аппетитно! Интересно, что подъем теста происходит в холодильнике. А почему вы не готовите начинку тоже с вечера? Это принципиально, чтобы она была горяченькая? Я бы хотела заменить растительное масло на сливочное. Люблю тесто более сдобное. Понимаю, что это уже не постное блюдо, но все-таки. Посоветуйте, будет ли тогда тесто подниматься в холодильнике (сомневаюсь я), и сколько в эквиваленте взять сливочного?
Начинка готовлю утром, чтобы она посвежее была.
Растительное масло, конечно же, можно заменить сливочным, возьмите 150 гр. Воду можно заменить молоком, еще и сметанки можно немного добавить.
Приготовила уже два раза.Первый раз готовила днем,второй раз ставила на ночь в холодильник.Просто восхитительное тесто!Раньше добавляла много сдобы:яйца,сливочное масло и т.д.Пирожки получались то жесткие ,то сухие…А тут- ну,просто прелесть!Тесто мягкое воздушное!Возни мало!Муж в восторге!Делала во второй раз с картошкой и грибами.Все удалось! Спасибо огромное за рецепт!Этот рецепт-большая удача!
Спасибо большое!Пирожки ушли на ура!В детстве и посей день не любила пирожки жаренные,очень жирные,да и фигуру портят.А попробовав Ваш рецепт,была приятно удивлена.Вкусные!
Здравствуйте Юлия! Я вот подсела на этот рецепт потому как накопилось простокваши hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=104037.0
Но недавно делала пасхи по Вашему рецепту, оч понравились правда не учла что растительное у меня “пахучее” и еще крыши пасок повылазили))…
Вот и эти пирожки хочу попробовать… а воду если простоквашей заменить может тогда дрожжей можно поменьше?
Здравствуйте, Ольга!
Да, можно заменить и простоквашей воду. Дрожжей можно взять 40 гр (меньше, я думаю, не стоит).
SUPER RECEPT,,, POLYCHILIS OCHEN OCHEN VKYSNIEE,
Юлия, какие прекрасные пирожки, очень хочу сделать. У меня сухие дрожжи, такие пойдут?
По идеи пойдут, но в этом рецепте я не пробовала заменять. Обычно сухих нужно в 4 раза меньше брать, чем свежих.
какие они красивые! ах как хочется скушать. но ночью нельзя.
Огромное спасибо за этот рецепт!!!
Тесто просто обалденное! Теперь я знаю,что значит “тают во рту”))
А пироги сладкие можно делать из этого теста?
Юлия, спасибо вам огромное за рецепты!!!! Всего вам самого лучшего!!!
Спасибо, Лия! Да, конечно можно и сладкие делать.
Я всегда делаю из этого теста часть с соленой начинкой, а часть – со сладкой.
Я заметил нападки на такие “вредные” продукты как лук и чеснок. А что вы скажете про дрожжи, использованные в данном рецепте?
Алекс-Че, дрожжевая выпечка не самый полезный продукт для организма, как впрочем и вся выпечка из белой муки, поэтому не стоит ее есть каждый день. Просто лук и чеснок, помимо разрушения микрофлоры, еще оказывают негативное влияние на сознание.
Спасибо огромное за рецепт, вдохновил меня приготовить такие пирожки. Надеюсь, что получатся с Божьей помощью. Тут про простоквашу писали вместо воды, а сывороткой можно воду заменить??? И дрожжей при этом тоже 50 гр. или можно 40 гр.?
Елена, да, воду можно заменить сывороткой. Дрожжей можно и 40 гр, но когда налепите пирожки, дайте им немножко подойти на противне.
Удачи Вам! Думаю, у Вас все получится!
А для смазки, сколько нужно молока и сахара?
И, еще вопрос, можно ли сделать тесто в день выпечки? Ну, например, поставить его в теплую духовку?
Да, и еще:нужна ли дополнительная растойка, когда пирожки уже вылепленны?
Все думала, как же делаются, эти замечательные русские пирожки…? Спасибо огромное за рецепт.
Vrindavaneshvari, просто на глаз смешайте, чтобы получилось сладкое молоко. Еще можно смазывать сметаной, тоже красиво зарумянятся.
Если будете делать тесто в день выпечки, дайте ему хорошо подойти в теплом месте, потом налепите пирожков, дайте им минут 10-15 подойти и пеките.
Обычно я делаю так: первую партию не расстаиваю, пока леплю, они успевают немного подойти. Пока печется первая, леплю вторую партию, они расстаиваться до тех пор, пока не вытащу первую.
Я сделала тесто. Удивляет наличие в нем ванили, и так много сахара. Наверное, будет очень вкусно. Я Вам доверяю.
Подскажите, пожалуйста, какую сладкую начинку можно положить в пирожки?
Муж – болгарин, ничего не понимает в овощных начинках :mrgreen:, у них же что не выпечка, то с брынзой Я же, без ума от наших родных капустных пирожков
Vrindavaneshvari, мне нравятся порезанные яблоки с сахаром, перекрученный вареный нут с сахаром, вишня (можно консервированную).
Сделайте с разными начинками, чтобы и мужу угодить и себе
Пирожки получились замечательные, такие румяные и красивые, как на Вашем фото. Даже и дополнительная растойка не понадобилась. В воскресенье, буду делать сладкие.
Скажите, Юлия, а начинка с яблоками, как делается? Яблоки натираются на терке? А крахмал нужен, чтобы начинка не растеклась?
Здорово! Я очень рада!
Vrindavaneshvari, я просто режу яблоки соломкой, кладу их на лепешку и насыпаю сверху сахар. Можете посмотреть в рецепте бездрожжевых пирожков, там есть фото Ларисы, я делаю также. Крахмал добавлять не нужно.
Спасибо, Юлия, завтра обязательно сделаю пирожки с яблоками.
Наверное, и айвы добавить можно, и грушу.
Да, думаю можно
Юлия, здравствуйте! Благодарю за чудесный рецепт! Утром испекла пирожки с капустой, яблоками, с маком и изюмом) Ну просто очень вкусно! Спасибо за Ваш сайт!
Для пирогов с капустой тесто мне показалось чересчур сладковатым, но, в целом, пирожки получились хорошие. Больше всего нашей семье понравились с вишней (300 гр замороженной вишни + 5 ст.л. сахара, размешать, вишню предварительно не размораживала, только промыла под холодной водой несколько секунд). Также пробовала делать пирожки с брусникой и черникой (сделала вывод, что нужно класть как можно больше начинки, т.к. черника/брусника вся оседает, а тесто поднимается, и получается больше теста, чем начинки). А так само тесто очень приятное, пышное, с ним приятно работать) Пирожки хорошо поднимаются в духовке, получаются очень мягкие и вкусные!!! Огромное спасибо за рецепт!!!!! P.S. Кстати, готовила пирожки, используя сухие дрожжи (пакетик 10 гр).
На здоровье, Евгения! Спасибо за отзыв!
Я рада, что пирожки Вам понравились! Я тоже люблю с вишней
Евгения.спасибо за “сухие дрожжи”. Именно это интересовало.а остальные составляющие -так же как в рецепте брали?
А я сегодня сделала все точно по рецепту, только пирожки жарила в масле, не во фритюре, но так чтоб плавали. Получилось отменно! Очень нежно и вкусно. В следующий раз только положу немного меньше сахара. не потому что сладко, а потому, что сладкие пирожки быстрее зажариваются в масле, и трудно определить готовность пирожка. Спасибо за отменный постный рецепт. У нас пост с послаблением (гриппуют все), мой муж, жуя за обе щеки пирожок, высказал: так постится моооожно. )))
Татьяна, очень рада, что Вам пригодился рецепт пирожков!
А можно из этого теста испечь большие пироги?
Наталия, да, можно. И не только пироги. Еще в детстве, помню, мама когда пекла эти пирожки, обязательно делала еще рулет с маком и пиццы. Так что тесто универсальное.
Пирожки напекла)))для первого раза неплохо получились. Как раз около 20 штук. И это учесть, что тесто я не на ночь ставила, а как обычное, часа на 4. Подходило прекрасно. Хотела испечь сначала два больших пирога из этого теста, но не получалось раскатать, оно пыталось сжаться)))нужен опыт,видимо. Но не жалею, получила удовольствие от лепки маленьких пирожков. И быстро, и красиво.Спасибо!
А еще хотела спросить. осталось пол-пачки прессованных(свежих)дрожжей.Как сохранить правильно до следующего раза? Раньше в морозилке хранили, а сейчас как?
Наталия, дрожжи в холодильнике нормально хранятся 2-3 недели.
А почему в морозилке сейчас не храните?
Испекла сегодня пирожки, получились очень вкусные. Только тесто завела не на дрожжах, а на закваске. Пирожки получились белого цвета. Не плохо конечно, но не привычно. Может кто-нибудь подскажет, чем можно их смазать, чтобы они подрумянились. Яйца и молочные продукты отпадают,с недавних пор не употребляю.
Лариса, странно, что пирожки у Вас получились белого цвета . Может сахара мало положили или духовка так печет?
А верх можно смазывать вода + сахар + немного крахмала.
Да, Юля, духовка у меня не очень любит зажаривать, она больше парит. Просто с яйцами они хоть немного подрумянивались. Да и сахара всегда ложу меньше чем в рецепте. В следующий раз попробую как вы посоветовали. Спасибо большое.
Лариса, для подрумянивания выпечки используйте крепкий черный сладкий чай, наносить кистью. у меня всегда получается:)
замечательный рецепт! завели с мужем двойную порцию, дрожжи использовали саф-момент сухие. Получилось всё согласно рецепта, и очень вкусно. Меня поразил сам подход к тесту – завести на ночь и в холодильник. Я с утра (до работы) успела все испечь. Обязательно буду пользоваться именно этим рецептом. Желаю всем добра и здоровья!
Спасибо, braulio! Мне тоже нравится это тесто
Здравствуйте!!!сказать,что тесто получилось вкусное ничего не сказать,оно просто восхитительное,дрожжами вообще ни грамма не отдает,перепробовала очень много рецептов теста,но такого вкусного еще не пробовала,спасибо огромное,теперь тесто для духовых булочек буду готовить только так!
Спасибо за рецепт. Пирожки очень вкусные. Тесто действительно – СУПЕР.
Только почему-то в холодильнике у меня тесто так и не подошло. Простояло всю ночь и ни с места. утром вынула. Подождала несколько часов, тесто поднялось. И тогда только начала печь. И не подрумянились никак, к сожалению. Чем еще можно смазать, кроме молока?
про то чем можно смазать уже прочитала выше. Извините, сразу не заметила про сахар с водой.
я смазывала желтом со столовой ложкой воды
Спасибо Светлана. Но, к сожалению, мне не подходит желток. Водой с сахаром попробовала смазать, но тоже не особо зарумянились.
Большое спасибо, за такой рецепт. Пирожки очень, очень вкусные получились))) Я с выпечкой не дружу, а тут начиталась комментариев и решила попробовать… моя семья в шоке…Я сделала с капустой и яблоки с мандарином. Прошел час и все кончилось.Просят завтра опять испечь…Еще раз спасибо!!!
испекла с яблоком и капустой, с яблочком даже больше понравились… очень вкусные и так легко готовить – красотень)))))) благо-дарю
Подскажите, пожалуйста, можно ли тесто сделать вообще без сахара (дочь – аллергик, нельзя ни грамма сахара, яиц, молока и много другого).
Катерина, да, можно без сахара.
Спасибо за замечательный рецепт! Пирожки получились изумительными. Тесто – великолепно! Обязательно буду делать еще с разными начинками.
Сразу вопрос: в начинку из вишни/черешни без сахара крахмал или муку надо добавлять? Если да, то в каких пропорциях и как именно.
Еще раз – СПАСИБО!!!
Катерина, очень рада, что пирожки Вам понравились!
Крахмал добавлять не нужно, просто выньте косточки из вишен и пусть постоят немного, чтобы стек лишний сок.
Юлечка, от всей души благодарю Вас! Пирожки получились просто великолепные, как и всё, что я делала по Вашим рецептам!
СПАСИБО!
Спасибо, Марина! Мне очень приятно!
продолжаю активно использовать этот восхитительный рецепт теста, варьируя с разными начинками. Многие уже попробовали и с яблоками, и с изюмом, с различными ягодами. Хочу поделиться ещё одним вариантом начинки: адыгейский сыр/олтермани 2:1 , сметана, соль, черный перец, чеснок/асафетида – получаются отменные хачапурики. А если соединить адыг.сыр с творогом 1:1 да с сахаром, уже получаются сладкие сочные пирожки с творогом. По моему опыту работы с этим рецептом теста, это тесто идеально подходит, именно, для духовки. Долго не черствеют. Дрожжами не пахнут. Пробовала жарить, не понравилось.
braulio, спасибо за рецепты начинок
добрый день. Очередной раз решила сделать эти пирожки. Делала их с капустой и картошкой с грибами. В этот раз решила попробовать с другой начинкой. Ваш совет сделать начинку из адыгейского сыра и творога, превзошел все мои ожидания. я немножко добавила топл. масла.Спасибо вам огромное. вторая половина пирожков была с яблоками. то же не плохо, но ваши!!!!!
Огромное спасибо за замечательный рецепт!!!
Благодарю, Вас, за такой чудесный рецепт! Очень легко готовить! Получается очень вкусно))) Как здорово и радостно, что есть такие замечательные люди, которые делятся опытом и помогают создавать уют и тепло в других семьях. Так здорово, когда от таких пирожков вокруг одни счастливые лица. Ещё раз благодарю, любви Вам и счастья!
Дарина, спасибо Вам за добрые слова!
Спасибо за такой замечательный и доступный рецепт! Мои в восторге, пирожки “улетели” даже без чая! Кстати, исользовала сухие дрожжи. Всё получилось просто супер! Благодарю и желаю Вам счастья!
Спасибо, Марина! Я очень рада, что у Вас отличные пирожки получились!
А сколько Вы клали сухих дрожжей?
Юля,дрожжи использовала саф-момент 1 пакетик (11 гр). На работе девчонок угостила пирожками и конечно рецепт нарасхват!!!
Просто замечательные пирожки получились! Пальчики оближешь!
Пирожки просто отпад!!!Спасибо,Вам,большое за рецепт теста,которое действительно тает во рту.
Спасибо, Вам, огромное. Завтра начнем трехдневный пост с ваших пирожков. Дети очень обрадуются!
Благодарю за рецепт, внук большой любитель пирожков,сказал:”бабушка, ты волшебница!” А я передаю ВАМ эти слова благодарности.
Девочки, спасибо большое! Я очень рада, что вам понравились пирожки!
На доброе здоровье!
Пирожки просто супер.Спасибо,Вам,большое за замечательный рецепт!!!Я уже из этого теста делала пирожки сладкие и беляши.В беляши сахара добавляла меньше,чем на пирожки.Всё получилось очень вкусно!!!
Очень очень вкусно!!! СПАСИБО
Благодарю за рецепт!
Получились чудесные, очень мягкие, вкусные пирожки! По ощущениям, пирожки как из детства, когда их печет любимая бабушка ) Сделала полпорции и уже пожалела, что так мало, хочется всех угощать такой вкуснятиной! Завтра напеку еще )
Очень вкусные пирожки, спасибо огромное!!!
Мы готовили с вишневой начинкой, получилось восхитительно!
Готовлю… Не знаю, что получится.
Рецепт просто супер попробовала и у меня получились отличные спасибо
Что хочу сказать. В общем- в первый раз делала дрожжевое тесто. В холодильник не ставила, оставила в тёплом месте на 2 часа. Тесто поднялось отлично. Сделала и с яблоками и с капустой. Мама возмущалась- что пирожки из духовки всегда твёрдые и невкусные.. НО- ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!! Все кушали, тесто нежнейшее.. (правда как для пирожков с капустой может немного меньше сахара нужно). Мой ребёнок руки мне целовал)))))))))) И сказал что я у него рукодельница и умница) В общем восторга куча!! Спасибо Вам огромное за рецепт и за радость- которую благодаря Вам- я получила от своих родных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо большое за рецепт! очень вкусно, оценили дома и на работе!))все никак не могла подобрать для себя наилучший постный вариант теста для пирожков, а вот теперь кажется нашла!!!Ура))
Здравствуйте, Юлия!
Дрожжи – это ферменты, полученные из желудков убитых животных:
лошадей, овец, коров, коз. Разве такой рецепт считается вегетарианским?
Здравствуйте, Анжела. Вы путаете дрожжи с сычугом.
Анжела, дрожжи, это одноклеточные грибы. Они живут колониями, бывают нескольких видов. Те дрожжи, которые продаются в магазине – это “породистые” штаммы, специально выращенные в стерильных условиях, чтобы к ним не примешались посторонние грибки и микробы.
Если дрожжи продают в “живом” виде, то есть мягкой массой, то их надо использовать в течение короткого времени после покупки. Если дрожжи высушены, то они находятся в “спящем” состоянии и могут храниться долго в запечатенных пакетиках.
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ТОЛЬКО ЧТО СДЕЛАЛА ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ ПИРОЖКОВ С КАПУСТОЙ ЖАРЕНОЙ-ТЕСТО СУПЕР, НАЧИНКА СУПЕР, ВОТ, ТОЛЬКО, ОНИ У МЕНЯ ПОДГОРЕЛИ НЕМНОГО-ВЕРХ ПИРОЖКОВ ЗОЛОТИСТЫЕ,А НИЗ ЧЁРНЕНЬКИЙ))), ХОТЯ СОБЛЮДАЛА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ И ВРЕМЕННОЙ РЕЖИМ,КАК УКАЗАНО В РЕЦЕПТЕ … В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? МОЖЕТ В ПРОТИВНЕ, МОЖЕТ НА ЧУГУННОЙ СКОВОРОДЕ С ТОЛСТЫМ ДНОМ ПОПРОБОВАТЬ? ИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ ДУХОВКИ УМЕНЬШИТЬ? СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ЕСЛИ ОТВЕТИТЕ НА МОЙ ВОПРОС!!!
Добрый день, Анна! Можно попробовать ставить противень повыше, раз низ горит. Или температуру делать поменьше. Или раньше пирожки доставать.
Время выпечки и температура всегда дается в рецепте приблизительное, к каждой духовке нужно индивидуально подходить, они ведь у всех разные.
Анна, у меня тоже низ немного подгорал, хотя и температуру держала ниже, чем в рецепте, и полочка была самой высокой. Но когда поставила печь сразу два противня,заметила, что на верхнем противне донышко не подгорело у пирожков, да и получились они пышнее и красивее! Потом только вспомнила бабушкину хитрость: она всегда ставила на дно духовки миску с водой для того, что бы пирожки не пригорали)). Надо было бы раньше вспомнить мне бабушкины тайны). А так самим приходится путем проб и ошибок. Теперь всегда ставлю вниз под основной противень или мисочку с водой или противень с мисочкой.
И еще: по данному рецепту тесто подходит у меня в разогретой духовке: духовку чуть грею, потом выключаю и только затем ставлю кастрюлю с тестом накрытую полотенцем. Подходит идеально и быстро- часа за 2.
Успехов в кулинарных подвигах!
Пирожки просто объеденье! Юля,спасибо огромное за рецепт. Дрожжи заменила на сухие (1 пакетик-12 г).
Спасибо за рецепт !! Пирожки удались, несмотря на сомнения и неопытность в выпечке))). Согласна, что сладковатое тесто для капустной начинки, но мужу все равно очень понравилось. Повторю обязательно со сладкой начинкой , а для соленой просто добавлю чуть меньше сахара. Тесто поднялось супер, делать очень легко!! Спасибо еще раз!!
Большое спасибо за рецепт. Пирожки супер!!! А главное минимальные затраты. У меня вопрос: а можно таким образом делать тесто для куличей? Все замесить и в холодильник? Ведь в тесте для куличей много сдобы.
Делала уже три раза! Супер просто !Спасибо за такой простой и вкусный рецепт!
Спасибо вам за изумительный рецепт постного теста! Сегодня впервые приготовила пирожки по вашему рецепту! Но не только с капустой, но и с яблоками и картофелем! Все удалось на славу! Хотя до этого использовала много других рецептов постного теста (не получалось) те ребенку не нравилось! А мы на гипоаллергенной диете (а хочет же)! Доча в восторге! Мы с папой рады! Вам Спасибо!!!
Огромное благодарность за рецепт, действительно – отменные пирожки !
Спасибо большое за прекрасный рецепт, тесто – самое вкусное из всего, что я раньше пробовала: нежное, воздушное, вкуснейшее. Готовила с капустой, творогом – все получилось отлично, пирожки такие же красивенькие, целенькие и гладенькие как на фото, с яблоками немного хуже получилось, а вот с фруктами (яблоко, слива и клубника либо вишня и смородина) распадаются, сок вытекает и пирожки прилипают, теряют свою форму и вид, пробовала делать шов вверху – в духовке он все равно расходится. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Замечательный рецепт! Готовила по нему два раза. Первый раз все вышло просто восхитительно, а второй раз что-то пошло не так, к сожалению. Может быть вы могли бы подсказать что? Тесто готовила не на ночь, а замесила утром, а готовила ближе к вечеру. Поднялось хорошо, была целая пятилитровая кастрюля. Но вот когда я разделила его на шарики и оставила, оно не очень поднялось, хотя на кухне было тепло (включила духовку и окна закрыла). И при выпечке не поднялось совсем( Может ли быть дело в том, что срок годности у дрожжей к концу подходил (хотя не вышел). Или какие-то другие могут быть причины? Буду очень благодарна если получится что-то подсказать. Первый раз тесто вышло такое волшебное, что хотелось бы выйти на стабильный результат.
Александра, а тесто в холодильнике было с утра до вечера? Похоже на то, что оно перестояло.
Юлия, тесто стояло не в холодильнике, а в теплом месте, часов 5 наверно. Но когда я в первый раз готовила, то также в тепле держала, и получилось хорошо.
Александра, может быть первый раз было прохладней или тесто меньше стояло..
В следующий раз, чтобы точно получилось, можно его либо на меньшее время оставлять в тепле, либо ставить в холодильник.
Большое спасибо за ответ! Попробую ещё раз.
Спасибо за рецепт. Очень понравился. Только масла многовато. Я положила всего 100 мл и получилось ничуть не хуже. А еще можно выстоять его 1,5 часа в тепле и начинать готовить.
Пожалуйста уточните сколько ванильного сахара. У меня пакетики разные. Есть и по чайной ложке, а есть и такой где ванильного сахара 32 грамма. Или напишите сколько в чайных ложках. Спасибо.
Дарья, пакетик – 10 грамм, получается 5 гр. нужно.
Супер рецепт, спасибо, пирожки получились отменные, точно, как на Ваших фото
Спасибо за рецепт!!! Отличное тесто, делала из него уже два раза духовые пирожки, пиццу и один раз жареные! Отлично получилось и мороки намного меньше,чем всегда. Тем,кто постует сверху можно смазать готовые изделия сладкой водой
Это не рецепт, а просто супер что-то!!!) Спасибо огромное!!! Теперь это будет и нашим семейным рецептом самых лучших пирожков)! Тесто получается таким нежным и приятным, что из рук выпускать не хочется).Делала 2 раза (дрожжи клала сухие, пакетик 11 гр.), оба раза пирожки вышли замечательными, смазывала крепкой заваркой, т.к. сейчас пост, зарумянились превосходно (готовила в газовой духовке с обдувом). Сегодня попробовала сладкую начинку сделать (яблоки на крупной тёрке смешала с порезанной мягкой курагой,выкладывала начинку, а сверху полложки чайной сахара)Чуть все сама не стрескала:)))! Ещё раз огромное спасибо!!!
Отличный рецепт! Пеку уже второй раз и все получается просто великолепно. Пирожки разлетаются со скоростью света.
Пеку на сухих дрожжах. Беру вместо 50 гр. свежих 2 с половиной чайной ложки сухих. Развожу их с сахаром и водой и оставляю на 15 мин., чтобы прореагировали. Дальше выполняю все четко по рецепту.
Большое спасибо!
Юлия, а обязательно на ночь ставить тесто?
Анастасия, ну, если не оставлять на ночь в холодильнике, тогда нужно оставить в тепле, чтобы тесто подошло.
Часика два ему хватит? И если пригарает, можно подложить под пирожки бумагу для выпекания?
Анастасия, от температуры зависит, пусть тесто хорошо подойдет, раза в 3.
Бумагу, конечно же, можно использовать.
Скажите, пожалуйста, а готовые пирожки не получаются сильно жирными из-за такого количества подсолнечного масла? Жду гостей и хочется испечь вкусные пирожки!!! Очень жду ответа!!!
Марина, нет, пирожки не жирные, масло совсем не чувствуется, только не берите с запахом :).
Большое спасибо за ответ!!!
Огромное спасибо за рецепт!!!!
Тесто без заморочек, все очень быстро, а результат….
Муж, съев штук десять, сказал, что они бомбовские.
Угостила соседей, через полчаса пришли за рецептом
Еще раз спасибо – будет моим любимым пирожковым рецептомю
Спасибо! Получилось ооооооочень вкусно и пирожки и гречневые котлетки!
Юля, спасибо огромное за рецепт! Получается совершенно замечательная выпечка. А в пост – просто палочка-выручалочка:))) Чуть-чуть поэкспериментировала: вместо пирожков делаю рулеты. Теста как раз хватает на 2 штуки. Для начинки – яблоки в апельсиновом сахаре (4 шт. очень крупных яблок порезать дольками, выложить на сухую сковороду, посыпать 1 пачкой апельсинового сахара и тушить до полуготовности). Теплую начинку разложить на раскатанные пласты, свернуть рулеты, переложить на лист. Пока нагревается духовка, тесто подходит. Выпекаю 30-35 мин. Очень вкусно! Еще раз большое спасибо Удачи Вам и новых кулинарных открытий!!!
Благодарю Вас, Ольга, за добрые слова и идею с рулетами!
Спасибо за рецепт. Сегодня делала пирожки по Вашему рецепту, получились очень хорошие. Только у меня некоторое отклонение. Дрожжи у меня сухии 2 чайные ложки и начинку взяла из другого рецепта. Капусту натерла на терке, посолила и отжала сок и добавила 3 отварных яйца.
Спасибо за рецепт! Всё очень здорово получилось.
Пирожки просто находка! Мы с мужем стараемся держать посты, и всегда встает проблема, что бы такого вкусненького приготовить. А тут – Ваш рецепт! Одну порцию даже не замешиваю, мало. Спасибо!
Давно собиралась испечь эти пирожки и вот сегодня свершилось чудо наконец-то!)) Тесто делала не на воде, а на простокваше (т.к. дрожжей было 42г, живых) и муки положила 2 ст. белой пшеничной и 1,5 ст. цельнозерновой. Все остальное по рецепту. За ночь тесто поднялось в холодильнике примерно в 2 раза, но мне этого показалось мало и я его утром поставила доходить в теплое место (в слегка разогретую выключенную духовку) еще на пару часов. Там оно еще в 2 раза примерно увеличилось. Само тесто вышло очень мягеньким, воздушным и удобным в работе.
Делала начинку капустную, а последние 4 пирожка сделала с яблоком и корицей с сахаром (т.к. капуста закончилась). В общем вышло 20 шт. пирожков. Смазала подслащенным молоком. Подрумянились очень хорошо и получились очень красивыми и обалденно вкусными (и тесто и начинка). Пекла на 200-220 градусах примерно 30-40 мин., т.к. было 2 противня, которые нужно было менять местами, чтобы все нормально пропелось со всех сторон. Мои мужчины очень оценили.
Причем, это мое первое дрожжевое тесто в жизни. Мы никакой дрожжевой выпечки не едим уже давно. Но так хотелось попробовать испечь именно капустные пирожки из дрожжевого теста, т.к. в детстве я обожала, когда бабушка их пекла.
В след. раз хочу попробовать сделать тесто без сахара, как здесь писали выше в комментах, т.к. сахар с капустной начинкой не лучший вариант для организма. Еще думаю сделать чисто на цельнозерновой муке.
Надеюсь тесто поднимется нормально в таком варианте.
В общем, спасибо Вам, Juliya, большое за этот волшебный рецепт!))
Kadzika, спасибо за такой длинный отчетик! Рада, что пирожки понравиться и получились!
С сахаром тесто лучше, конечно, подходит (его съедают дрожжи) и пирожки более румяные получаются, но можно и без него попробовать
Спасибо большое за рецепт.Я держу пост и рецепт очень подходит.Мужу тоже очень понравилось , говорит тесто вкусное, я делала с кислой капустой и с горохом.И форма интересная я такой еще не видела получается красиво и вкусно)))
Сегодня пекли пирожки по вашему рецепту. Тесто Обалденное! Легкое в приготовлении, Очень-Очень вкусное и воздушное! Всем советую попробывать.
Спасибо Вам за рецепт.
поминали папу, делала тройную порцию. Рецепт уже неоднократно проверенный, но в таком объеме делала впервые. На отлично! Рекомендую всем – и новичкам, и матерым поварам – не пожалеете.
Вита, Евгения, Braulio, спасибо вам большое за отзывы!
Очень приятно, что пирожки вам понравились!
Спасибо! Отличный рецепт! Вкусно!
Спасибо за рецепт!Первый раз делала такое тесто, да и вообще пирожки Все получилось супер!!! При том как я не люблю возиться в муке, здесь всё было совсем не в тягость) Дрожжи использовала пакетик саф-момент. Начинку делала из тушеной квашенной капусты, яблок, вишни, а еще сделала а-ля ватрушки Всё очень вкусно и просто
Спасибо за рецепт!Пирожки просто восхитительны!Попробовала сделать, когда был пост.Теперь тесто для всех пирожков у меня только по этому рецепту(даже если они с мясом).
Здравствуйте. Очень понравился рецепт. Спасибо Вам огромное. Интересует такой момент, можно ли пирожки из такого теста замораживать? Как они себя поведут при разморозке и дальнейшем приготовлении?
Тесто – супер! Лёгкое в приготовлении, очень приятное в процессе формирования пирожков. И вкууусноооооеееееееееее
Испекла пирожки с яблоками. Только что позавтракала ими.
Первая партия (которая швом вниз), конечно, получилась с разошедшимися швами и подтёкшим яблочным соком. Я подозревала подобный исход, но в глубине души надеялась на чудо Чуда не произошло, поэтому вторую партию пекла уже швом вверх.
ОГРОМНАЯ благодарность за этот рецепт!!!
Для тех, кто печет на закваске, а дрожжи считает злом, скажу как врач.
Закваска – смесь диких лактобактерий и диких дрожжей, свойства которых предсказать трудно, как и исключить то, что они могут навредить организму. Хотя мне сложно представить, как запеченные мертвые грибы или бактерии могут навредить.
Покупные дрожжи ежедневно тестируют бактериологи, чтобы к вам, кроме этих грибков ничего другого не попало.
Тесто действительно замечательное! Пышное, легкое. Тесто ставила днем на сухих дрожжах. Подошло быстро. Выпечка получилась вкусная. Половину испекла пирожки с яблоками, а половину – плюшки. Спасибо за рецепт!!!!
Пирожки получились нежнейшие, делала с яблоками.Только по бокам при выпекании потрескались. Хотелось бы в след.раз этого избежать. В чём может быть причина?
Спасибо огромное за рабочий рецепт!
Елена, очень рада, что пирожки понравились!
Рецепт испытан миллион раз в нашей семье и я не помню, чтобы у них когда-нибудь трескались бока. Поэтому могу только предположить).
Если Вы в рецепте ничего не меняли и соблюдали время выстаивания, то это может быть из-за высокой температуры в духовке (быстро образовалась корочка и полопалась из-за подъема теста) или много положили начинки, или начинка была слишком влажная.
Julia, спасибо за быстрый ответ! Да, возможно, дело в горячей духовке. Было холодно и я её заранее вкючила, пока с тестом занята была.Спасибо, учту! В рецепте ничего не меняла. Буду обязательно такое тесто делать, очень удачное!
Не за что, Елена!
Спасибо!