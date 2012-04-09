Рецепт от: Juliya

За что мне нравятся эти пирожки, так это за то, что не надо долго возится с расстойками, вечером замесили – утром печем. Тесто получается восхитительное – мягкое и воздушное, даже не скажешь, что оно постное. Начинку можно делать любую – как соленую, так и сладкую.

Итак, предлагаю вашему вниманию наш семейный рецепт постных дрожжевых пирожков с капустой. Моя бабушка всегда строго соблюдала все православные посты и эти пирожки она часто пекла вместе с мамой в пост. Получается очень бюджетно, кстати.

А недрожжевой вариант пирожков можно приготовить, например, по молдавскому рецепту – вэрзэре.

Постные дрожжевые пирожки с капустой

Состав:

Тесто:

1,5 стакана (или 375 мл) теплой воды

50 г свежих прессованных дрожжей

1/2 стакана (или 100 г) сахара

180 мл растительного масла (без запаха)

1,5 ч. л. соли

1/2 пакетика ванильного сахара

800-900 г муки

Начинка:

1,5 кг капусты

примерно 2 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

специи

Приготовление постных пирожков с капустой:

Замешивать тесто для пирожков лучше всего вечером, чтобы за ночь оно успело хорошо подойти в холодильнике. Нужно взять большую кастрюлю (литров на 5, т. к. тесто будет сильно подниматься) и смешать в ней теплую воду (но не горячую), сахар, дрожжи и размешать, чтобы дрожжи растворились. Затем добавить масло, соль и ванильный сахар. Размешать и насыпать постепенно муку. Хорошо вымесить. Тесто должно получиться очень мягкое, немного липнущее к рукам. Замешанное постное дрожжевое тесто Накрыть кастрюлю с тестом крышкой и поставить в холодильник на всю ночь. Утром нашинковать капусту для начинки пирожков. В большой сковороде разогреть немного масла (можно поджарить в нем по 1/2 ч. л. кумина и асафетиды), а затем добавить капусту. Приготовление начинки из капусты Посолить, посахарить и размешать. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне. Через несколько минут, когда капуста немного ужарится (осядет), поперчить, добавить 2-3 лавровых листа и размешать. Тушить до мягкости капусты. В конце я посыпала ее гарам-масалой (1/2 ч. л.). Если есть, можно добавить еще рубленный укроп. Капустная начинка для постных дрожжевых пирожков Достать тесто из холодильника. Дрожжевое тесто, подошедшее в холодильнике Скатать шарики примерно Ø 4 см и разложить их на смазанном маслом столе на расстоянии друг от друга. Шарики из теста

Накрыть чистым полотенцем и оставить на 15 минут. Если на кухне прохладно, то на этом этапе включить духовку, чтобы стало теплей (тесто будет лучше подходить). А если жарко, то включать ее можно на стадии лепки пирожков. Через 15 минут тесто немного увеличится в объеме. Подошедшие шарики Посыпать немного стол или досочку мукой, взять один шарик, чуть-чуть его расплющить и стянуть все края к центру. Это поможет нам сформировать красивые и гладкие пирожки. Формовка теста Защипнуть края и немного вдавить их вовнутрь. Расплющить шарик ладонью и чуть раскатать скалкой. В серединку положить столовую ложку с горкой капустной начинки. Приготовление пирожков с капустой Защипнуть края, как для вареников. Лепка пирожков Теперь нужно немного потянуть за оба кончика, соединить их вместе и защипнуть. Это будет донышко. Как лепить дрожжевые пирожки Если необходимо, руками придать идеальную форму пирожку и положить его на смазанный маслом противень швом вниз. Таким образом заполнить весь противень сформированными пирожками, не забывая оставлять между ними достаточно свободного пространства. Пирожки на противне Если вы употребляете молочные продукты, то верх можно смазать сметаной или подсахаренным молоком, чтобы была красивая корочка. Поставить в духовку и выпекать при температуре 190 ºС 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Пока выпекается первая порция, слепить остальные пирожки. Пирожки с капустой готовы Переложить готовые пироги на полотенце, а на тот же противень аккуратно перенести новые и поставить в духовку. Постные печеные пирожки

Пирожки с капустой получаются очень вкусные и нежные. У меня получилось чуть больше 30 штук, при этом у нас они разлетелись за один день, хотя я рассчитывала, что хватит на пару . Только не складывайте их друг на дружку до тех пор, пока они полностью не остынут, а то помнутся.

Пирожки из постного дрожжевого теста



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Приятного аппетита!

Juliya автор рецепта Рецептов: 649