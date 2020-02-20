вегетарианские рецепты и секреты

Бублики на закваске

Рецепт от:

Хочу поделиться рецептом вкуснейших хрустящих бубликов на закваске, так напоминающих мне бублики из детства. Изучив несколько рецептов, размещенных в интернете, предлагаю немного переработанный мною вариант.

Бублики на закваске

Состав:

на 6 бубликов весом примерно 120 г

Для теста:

  • 150 г ржаной* закваски 100% влажности
  • 125 г воды
  • 50 г цельнозерновой* пшеничной муки
  • 325 г пшеничной муки в/с
  • 45 г сахара
  • 8 г соли
  • 40 г размягченного сливочного масла

Для обварки бубликов:

  • 1 л воды
  • 1,5-2 ст.л. сахара

Для посыпки:

  • кунжут или мак

*Если вы больше любите выпечку из белой муки, смело можете заменять и ржаную муку в закваске, и цельнозерновую на муку высшего сорта. Я отвыкла от такой выпечки, так как в любое тесто, будь то хлеб, блины, печенье, тесто для пиццы и т.п. всегда использую смесь белой муки с ржаной и цельнозерновой пшеничной – очень уж мне нравится вкус такого теста.

Рецепт приготовления домашних бубликов на закваске:

  1. Добавить в закваску воду, муку, сахар, соль и масло. Замесить мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Вначале (5 минут) можно использовать миксер с насадками для теста, затем вымесить до эластичности еще 10 минут.

    Тесто на бублики

    Замешиваем тесто на закваске

  2. Для получения большей эластичности вместо вымешивания можно использовать метод так называемой “натирки” – путем раскатывания и складывания теста 4-5 раз. При первой раскатке доску можно припылить мукой, при последующих раскатках мука уже не требуется. Тесто достаточно плотное, при каждой раскатке, складывании и вновь раскатке – приобретает все более гладкую и эластичную структуру.
    Раскатываем и сворачиваем Тесто на закваске

    Подготовка теста для бубликов

    Метод “натирки”

  3. Вымешанное тесто переложить в емкость, смазанную маслом, и, накрыв пищевой пленкой, оставить в тепле на пару часов. Тесто увеличится немного, не более чем в 1,5 раза, так как оно достаточно плотное, но после выбраживания приобретет “пушистость” и мягкость.Расстойка

    Подошедшее тесто

    Оставляем подойти

  4. Затем поделить его на 6-7 частей (в этот раз я решила сделать семь 100-граммовых бубликов и получился еще маленький бублик весом 50 грамм).
  5. Из каждой части скатать колобок и, подкатав тесто с краев в центр колобка (как для формирования заготовки для пирожков) и сделав пальцем дырку в центре колобка, сформировать бублики как показано на фото.Формовка - шаг 1 Формовка - шаг 2

    Формовка - шаг 3

    Лепим бублики

  6. Формовку бубликов лучше сделать в два этапа. Сформировав и аккуратно растянув все бублики на первом этапе, накрыть пленкой и оставить отдохнуть минут на 10-15.

    Сформированные бублики

    Оставляем на 10-15 мин.

  7. Затем растянуть их до необходимого размера, смазать водой с помощью кисточки или сбрызнуть пульверизатором.

    Растянуть и сбрызнуть водой

    Растягиваем

  8. Снова накрыть пищевой пленкой и оставить расстаиваться в тепле на полтора часа.

    Оставить подойти

    Оставляем на 1,5 ч

  9. Духовку разогреть до 220 градусов в режиме верх-низ.
  10. Для обварки бубликов поставить кастрюлю с водой на огонь, добавить сахар и довести до кипения.
  11. Насыпать в тарелку кунжут или мак.
  12. Подошедшие колечки по одному опускать в слабо кипящую воду и обваривать с каждой стороны по 15-20 секунд. Хорошо подошедшие бублики не тонут, всплывают сразу после опускания в кипяток.

    Варка бубликов

    Обвариваем

  13. Ошпаренный бублик достать с помощью шумовки, помогая вилкой или узкой лопаточкой в центре, дать стечь жидкости и положить на кунжут или мак.

    Обвалять в маке или кунжуте

    Окунаем в семена

  14. Остальные колечки точно так же ошпарить и обвалять с одной стороны в маке/кунжуте. Затем выложить на смазанный маслом противень (либо пергамент, если вы уверены, что к нему тесто не пристанет).

    Приготовление бубликов на закваске в домашних условиях

    Выкладываем на противень

  15. Отправить бублики в разогретую духовку и печь на среднем уровне примерно 20 минут до красивой корочки.

    Рецепт бубликов на закваске

    Выпекаем в духовке

  16. Осталось только остудить минут 30 и можно угощать и угощаться!

Бублики как в детстве

Вкусные бублики из детства, приготовленные без дрожжей на домашней закваске, готовы!

Бублики на закваске - рецепт с фото

Приятного аппетита!




в мои закладки!

Светлана (7sv77) автор рецепта

Рецептов: 1

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Отзывы и комментарии (6) к записи "Бублики на закваске"

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  • Gouranga
    06.06.2020 в 19:27

    а как такую закваску приготовить, расскажите пожалуйста!!)) :flower:

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    • Светлана (7sv77)
      07.06.2020 в 14:02

      Добрый день! Можно воспользоваться, например, этим рецептом закваски http://veggyforum.ru/index.php?topic=152.0

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  • Оксана
    22.02.2020 в 19:53

    Светлана! Это было нереально вкусно! Я даже не ожидала, что настолько! Спасибо огромное за рецепт! Закваски у меня было на половину порции, получилось 8 средних бубликов. Жаль,что не больше. В ближайшие дни буду печь ещё. Спасибо!!!

    :flower: :flower: :flower: :flower: :flower:

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    • 7sv77 (Светлана)
      23.02.2020 в 12:20

      Оксана, благодарю за доверие к рецепту и фото-отчет! :flower:
      Очень рада, что бублики пришлись Вам по вкусу, они у Вас очень аппетитные получились! Пеките в удовольствие!

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  • Светлана (7sv77)
    22.02.2020 в 11:43

    Оксана, благодарю за интерес к рецепту.
    Обварка подошедших бубликов дает глянец и хрустящую корочку, слегка сладковатую, – это технология по ГОСТу. Немного хлопотно, но без обварки печь не пробовала.

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  • Оксана
    21.02.2020 в 17:42

    Интересный рецепт, хочу попробовать. А зачем ошпаривать бублики, что это даёт? Спасибо.

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