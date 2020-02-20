Бублики на закваске

Рецепт от: Светлана (7sv77)

Хочу поделиться рецептом вкуснейших хрустящих бубликов на закваске, так напоминающих мне бублики из детства. Изучив несколько рецептов, размещенных в интернете, предлагаю немного переработанный мною вариант.

Состав:

на 6 бубликов весом примерно 120 г

Для теста:

150 г ржаной* закваски 100% влажности

125 г воды

50 г цельнозерновой* пшеничной муки

325 г пшеничной муки в/с

45 г сахара

8 г соли

40 г размягченного сливочного масла

Для обварки бубликов:

1 л воды

1,5-2 ст.л. сахара

Для посыпки:

кунжут или мак

*Если вы больше любите выпечку из белой муки, смело можете заменять и ржаную муку в закваске, и цельнозерновую на муку высшего сорта. Я отвыкла от такой выпечки, так как в любое тесто, будь то хлеб, блины, печенье, тесто для пиццы и т.п. всегда использую смесь белой муки с ржаной и цельнозерновой пшеничной – очень уж мне нравится вкус такого теста.

Рецепт приготовления домашних бубликов на закваске:

Добавить в закваску воду, муку, сахар, соль и масло. Замесить мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Вначале (5 минут) можно использовать миксер с насадками для теста, затем вымесить до эластичности еще 10 минут. Для получения большей эластичности вместо вымешивания можно использовать метод так называемой “натирки” – путем раскатывания и складывания теста 4-5 раз. При первой раскатке доску можно припылить мукой, при последующих раскатках мука уже не требуется. Тесто достаточно плотное, при каждой раскатке, складывании и вновь раскатке – приобретает все более гладкую и эластичную структуру.

Вымешанное тесто переложить в емкость, смазанную маслом, и, накрыв пищевой пленкой, оставить в тепле на пару часов. Тесто увеличится немного, не более чем в 1,5 раза, так как оно достаточно плотное, но после выбраживания приобретет “пушистость” и мягкость. Затем поделить его на 6-7 частей (в этот раз я решила сделать семь 100-граммовых бубликов и получился еще маленький бублик весом 50 грамм). Из каждой части скатать колобок и, подкатав тесто с краев в центр колобка (как для формирования заготовки для пирожков) и сделав пальцем дырку в центре колобка, сформировать бублики как показано на фото. Формовку бубликов лучше сделать в два этапа. Сформировав и аккуратно растянув все бублики на первом этапе, накрыть пленкой и оставить отдохнуть минут на 10-15. Затем растянуть их до необходимого размера, смазать водой с помощью кисточки или сбрызнуть пульверизатором. Снова накрыть пищевой пленкой и оставить расстаиваться в тепле на полтора часа. Духовку разогреть до 220 градусов в режиме верх-низ. Для обварки бубликов поставить кастрюлю с водой на огонь, добавить сахар и довести до кипения. Насыпать в тарелку кунжут или мак. Подошедшие колечки по одному опускать в слабо кипящую воду и обваривать с каждой стороны по 15-20 секунд. Хорошо подошедшие бублики не тонут, всплывают сразу после опускания в кипяток. Ошпаренный бублик достать с помощью шумовки, помогая вилкой или узкой лопаточкой в центре, дать стечь жидкости и положить на кунжут или мак. Остальные колечки точно так же ошпарить и обвалять с одной стороны в маке/кунжуте. Затем выложить на смазанный маслом противень (либо пергамент, если вы уверены, что к нему тесто не пристанет). Отправить бублики в разогретую духовку и печь на среднем уровне примерно 20 минут до красивой корочки. Осталось только остудить минут 30 и можно угощать и угощаться!

Вкусные бублики из детства, приготовленные без дрожжей на домашней закваске, готовы!

Приятного аппетита!









Светлана (7sv77) автор рецепта Рецептов: 1