Бублики на закваске
Рецепт от: Светлана (7sv77)
Хочу поделиться рецептом вкуснейших хрустящих бубликов на закваске, так напоминающих мне бублики из детства. Изучив несколько рецептов, размещенных в интернете, предлагаю немного переработанный мною вариант.
Состав:
на 6 бубликов весом примерно 120 г
Для теста:
- 150 г ржаной* закваски 100% влажности
- 125 г воды
- 50 г цельнозерновой* пшеничной муки
- 325 г пшеничной муки в/с
- 45 г сахара
- 8 г соли
- 40 г размягченного сливочного масла
Для обварки бубликов:
- 1 л воды
- 1,5-2 ст.л. сахара
Для посыпки:
- кунжут или мак
*Если вы больше любите выпечку из белой муки, смело можете заменять и ржаную муку в закваске, и цельнозерновую на муку высшего сорта. Я отвыкла от такой выпечки, так как в любое тесто, будь то хлеб, блины, печенье, тесто для пиццы и т.п. всегда использую смесь белой муки с ржаной и цельнозерновой пшеничной – очень уж мне нравится вкус такого теста.
Рецепт приготовления домашних бубликов на закваске:
- Добавить в закваску воду, муку, сахар, соль и масло. Замесить мягкое, но не липнущее к рукам тесто. Вначале (5 минут) можно использовать миксер с насадками для теста, затем вымесить до эластичности еще 10 минут.
- Для получения большей эластичности вместо вымешивания можно использовать метод так называемой “натирки” – путем раскатывания и складывания теста 4-5 раз. При первой раскатке доску можно припылить мукой, при последующих раскатках мука уже не требуется. Тесто достаточно плотное, при каждой раскатке, складывании и вновь раскатке – приобретает все более гладкую и эластичную структуру.
- Вымешанное тесто переложить в емкость, смазанную маслом, и, накрыв пищевой пленкой, оставить в тепле на пару часов. Тесто увеличится немного, не более чем в 1,5 раза, так как оно достаточно плотное, но после выбраживания приобретет “пушистость” и мягкость.
- Затем поделить его на 6-7 частей (в этот раз я решила сделать семь 100-граммовых бубликов и получился еще маленький бублик весом 50 грамм).
- Из каждой части скатать колобок и, подкатав тесто с краев в центр колобка (как для формирования заготовки для пирожков) и сделав пальцем дырку в центре колобка, сформировать бублики как показано на фото.
- Формовку бубликов лучше сделать в два этапа. Сформировав и аккуратно растянув все бублики на первом этапе, накрыть пленкой и оставить отдохнуть минут на 10-15.
- Затем растянуть их до необходимого размера, смазать водой с помощью кисточки или сбрызнуть пульверизатором.
- Снова накрыть пищевой пленкой и оставить расстаиваться в тепле на полтора часа.
- Духовку разогреть до 220 градусов в режиме верх-низ.
- Для обварки бубликов поставить кастрюлю с водой на огонь, добавить сахар и довести до кипения.
- Насыпать в тарелку кунжут или мак.
- Подошедшие колечки по одному опускать в слабо кипящую воду и обваривать с каждой стороны по 15-20 секунд. Хорошо подошедшие бублики не тонут, всплывают сразу после опускания в кипяток.
- Ошпаренный бублик достать с помощью шумовки, помогая вилкой или узкой лопаточкой в центре, дать стечь жидкости и положить на кунжут или мак.
- Остальные колечки точно так же ошпарить и обвалять с одной стороны в маке/кунжуте. Затем выложить на смазанный маслом противень (либо пергамент, если вы уверены, что к нему тесто не пристанет).
- Отправить бублики в разогретую духовку и печь на среднем уровне примерно 20 минут до красивой корочки.
- Осталось только остудить минут 30 и можно угощать и угощаться!
Вкусные бублики из детства, приготовленные без дрожжей на домашней закваске, готовы!
Приятного аппетита!
Светлана (7sv77) автор рецепта
Рецептов: 1
Отзывы и комментарии (6) к записи "Бублики на закваске"
Буду благодарна, если оставите комментарий:
а как такую закваску приготовить, расскажите пожалуйста!!))
Добрый день! Можно воспользоваться, например, этим рецептом закваски http://veggyforum.ru/index.php?topic=152.0
Светлана! Это было нереально вкусно! Я даже не ожидала, что настолько! Спасибо огромное за рецепт! Закваски у меня было на половину порции, получилось 8 средних бубликов. Жаль,что не больше. В ближайшие дни буду печь ещё. Спасибо!!!
Оксана, благодарю за доверие к рецепту и фото-отчет!
Очень рада, что бублики пришлись Вам по вкусу, они у Вас очень аппетитные получились! Пеките в удовольствие!
Оксана, благодарю за интерес к рецепту.
Обварка подошедших бубликов дает глянец и хрустящую корочку, слегка сладковатую, – это технология по ГОСТу. Немного хлопотно, но без обварки печь не пробовала.
Интересный рецепт, хочу попробовать. А зачем ошпаривать бублики, что это даёт? Спасибо.