Рецепт от: Juliya

Потрясающий пирог с хрустящей корочкой и вкусной сладкой творожной начинкой. Мне он очень нравится. В приготовлении похож на соленый песочный пирог с творогом, но с некоторыми отличиями.

Песочный пирог с творогом

Состав:

Тесто:

2,5 + 1/2 стакана муки

250 г сливочного масла или 200 г сливочного + 50 мл растительного

150 г сахара

1 ч. л. соды

Начинка:

500 г творога

1 стакан сахара

1/2 ч. л. куркумы (по желанию)

пакетик ванильного сахара

Приготовление песочного пирога с творогом:

Творог смешать с сахаром, куркумой (для желтенького цвета) и ванильным сахаром. Хорошо перемешать, лучше всего блендером. Творожная начинка Размягченное сливочное масло смешать с растительным, сахаром, содой (погашенной уксусом или лимонным соком) и постепенно добавлять муку (примерно 2,5 стакана). Должно получиться маслянистое, не рассыпчатое тесто. Песочное тесто

Взять 2/3 части теста (1/3 часть пока отложить) и раскатать на смазанным маслом и посыпанным мукой противне. Сделать это проще с помощью скалки, помогая руками равномерно распределять тесто. Я использовала противень размером 35х25 см, если у вас больше – просто раскатывайте не на всю площадь. Раскатанное тесто Теперь выложить сверху начинку и равномерно разровнять ее ножом. Приготовление песочного творожного пирога без яиц

Взять 1/3 теста, которую мы отложили, и добавить в него 1/2 стакана муки. Перетереть, чтобы получились крупные крошки. Присыпка для пирога Присыпку распределить поверх творожной начинки и слегка придавить руками. Сформированный песочный пирог с творогом Поставить в разогретую до 180°С духовку на 25 минут. Пирог готов Когда остынет, нарезать кусочками. Кусочки сладкого песочного пирога с творогом

Кстати, в начинку можно добавить жменьку изюма, но я про него в этот раз совсем забыла.

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Приятного аппетита!

Juliya автор рецепта Рецептов: 649