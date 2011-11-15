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Сладкий песочный пирог с творогом

Рецепт от:

Потрясающий пирог с хрустящей корочкой и вкусной сладкой творожной начинкой. Мне он очень нравится. В приготовлении похож на соленый песочный пирог с творогом, но с некоторыми отличиями.

Песочный пирог с творогомПесочный пирог с творогом

Состав:

Тесто:

  • 2,5 + 1/2 стакана муки
  • 250 г сливочного масла или 200 г сливочного + 50 мл растительного
  • 150 г сахара
  • 1 ч. л. соды

Начинка:

  • 500 г творога
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 ч. л. куркумы (по желанию)
  • пакетик ванильного сахара

Приготовление песочного пирога с творогом:

  1. Творог смешать с сахаром, куркумой (для желтенького цвета) и ванильным сахаром. Хорошо перемешать, лучше всего блендером.

    Творожная начинка для песочного пирогаТворожная начинка

  2. Размягченное сливочное масло смешать с растительным, сахаром, содой (погашенной уксусом или лимонным соком) и постепенно добавлять муку (примерно 2,5 стакана). Должно получиться маслянистое, не рассыпчатое тесто.

    Песочное тесто для сладкого пирога с творогомПесочное тесто

  3. Взять 2/3 части теста (1/3 часть пока отложить) и раскатать на смазанным маслом и посыпанным мукой противне. Сделать это проще с помощью скалки, помогая руками равномерно распределять тесто. Я использовала противень размером 35х25 см, если у вас больше – просто раскатывайте не на всю площадь.

    Раскатанное тестоРаскатанное тесто

  4. Теперь выложить сверху начинку и равномерно разровнять ее ножом.

    Приготовление песочного творожного пирога без яицПриготовление песочного творожного пирога без яиц

     


  5. Взять 1/3 теста, которую мы отложили, и добавить в него 1/2 стакана муки. Перетереть, чтобы получились крупные крошки.

    Присыпка для пирогаПрисыпка для пирога

  6. Присыпку распределить поверх творожной начинки и слегка придавить руками.

    Сформированный песочный пирог с творогомСформированный песочный пирог с творогом

  7. Поставить в разогретую до 180°С духовку на 25 минут.

    Пирог готовПирог готов

  8. Когда остынет, нарезать кусочками.

    Кусочки сладкого песочного пирога с творогомКусочки сладкого песочного пирога с творогом

Кстати, в начинку можно добавить жменьку изюма, но я про него в этот раз совсем забыла. :)

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Приятного аппетита!

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Juliya автор рецепта

Рецептов: 649

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Комментарии (60) к записи "Сладкий песочный пирог с творогом"

  • Нина
    24.11.2011 в 11:29

    У Вас такие замечательные рецепты! Рада с Вами познакомиться, теперь буду чаще к Вам заходить!

    Ответить
    • Juliya
      24.11.2011 в 17:24

      Спасибо большое! Я тоже очень рада знакомству :smile:

      Ответить
  • Светлана
    03.01.2012 в 10:24

    Хочу сделать небольшое дополнение . Это один из любимых пирогов нашей семьи! Поверх творога я добавляю разные фрукты-кусочками. Особенно удачны здесь персики или абрикосы и сочетание бананов с грушей!

    Ответить
  • Ilsiya
    04.01.2012 в 11:01

    Помогите мне пожалуйста. Мы всей семьей обожаем песочное тесто и творожную начинку. Но творог во время выпечки у меня постоянно дает сок, может я слишком влажный творог беру? Спасибо.

    Ответить
    • Juliya
      04.01.2012 в 11:28

      Да, творог надо брать не влажный. Можно еще в него добавить 1 ст. ложку крахмала, тогда точно не должен потечь.

      Ответить
  • Иринка
    07.01.2012 в 12:54

    Скажите, пожалуйста, а остужать пирог в духовке или вынуть?

    Ответить
    • Juliya
      07.01.2012 в 14:50

      Вынуть :smile:

      Ответить
      • Иринка
        07.01.2012 в 15:56

        Спасибо! Сегодня первый раз пекла!

        Ответить
        • Juliya
          07.01.2012 в 17:35

          Здорово. Надеюсь у Вас все получилось ;-)

          Ответить
  • Олеся
    14.01.2012 в 07:32

    огромное Вам спасибо что делитесь такими замечательными рецептами,приготовила я этот пирог,муж был в восторге. Благодаря Вам я готовлю разные блюда да и они еще необычные такие. Желаю Вам чтоб сайт всегда существовал. Все замечательно у вас,особенно мне очень нравится что есть фотографии как все это готовить. Огрромная Вам моя благодарность :?:

    Ответить
    • Juliya
      14.01.2012 в 12:10

      Олеся, спасибо большое за теплые слова! :smile:

      Ответить
  • Катя
    19.01.2012 в 16:43

    а вместо соды можно использовать разрыхлитель?

    Ответить
    • Juliya
      19.01.2012 в 17:20

      Да, можно. Обычно разрыхлителя нужно брать в 2-3 раза больше, чем соды. Добавьте 2,5 ч. ложки разрыхлителя в муку.

      Ответить
      • Катя
        21.01.2012 в 16:18

        приготовила сегодня! вкусненько вышло! :eat: :razz:
        спасибо за рецепт!!! :arrow:

        Ответить
        • Juliya
          21.01.2012 в 16:43

          На здоровье!
          Рада, что Вам понравилось :smile:

          Ответить
          • Катя
            22.01.2012 в 08:58

            мне кажется будет неплохо, если добавить лимонные цукаты. или в тесто – ложечку кардамона )

            Ответить
  • Татьяна
    08.02.2012 в 15:40

    потрясающий пирог, главное, что очень быстро готовится и вкуусный….мммм….спасибо огромное…)))

    муж мой в шоке наверное, Вы меня так вдохновляете, так я по 100 блюд в день готовлю, скоро будем как колобки))))
    я вот еще хотела узнать у Вас, может есть рецепт заварных пироженок??))

    Ответить
    • Juliya
      08.02.2012 в 17:10

      :roll:
      С заварными пирожными надо будет поэкспериментировать :smile:

      Ответить
  • Нэля
    16.02.2012 в 08:18

    :arrow:

    Ответить
  • рая
    19.03.2012 в 14:22

    так сколько муки??я не поняла))

    Ответить
    • Juliya
      19.03.2012 в 14:47

      В тесто 2,5 стакана, а потом еще в крошки (присыпку) пол стакана. В описании подробно написано :smile:

      Ответить
  • Марина_Эдем
    27.03.2012 в 18:51

    Juliya, потрясающе вкусный пирог – только испекла! Такой нежный!

    Я правда, немного дополнила его – на творожную начинку положила еще и ягодную начинку.

    Я постоянно варю морсы из замороженных ягод (обычно делаю микс: клюква, ежевика, красная смородина, черная смородина, клубника), и ягоды из морса вынимаю и использую повторно в выпечке, добавив сахар с корицей и смолов в блендере, чтобы не чувствовались косточки.

    Ягоды становятся уже не такие приторные по вкусу, для выпечки самое то!

    Ответить
  • Бота
    24.05.2012 в 13:18

    Юлия, спасибо за рецепт! Вчера испекла, очень вкусно. Единственное, я не обратила внимания на размер противня, у меня оказался большлй 35 на 35 см. Поэтому крошки не хватило, я еще сделала. И по совету Марины-Эдем добавила вишни из компота, очень вкусно и красиво получилось! :arrow:

    Ответить
    • Juliya
      24.05.2012 в 13:35

      На здоровье, Бота!
      Спасибо за отзыв! Надо будет и мне попробовать спечь с вишней :smile:

      Ответить
  • Бота
    24.05.2012 в 18:06

    Сфоткала на сотку, если получится, сейчас покажу, что у меня получилось

    Ответить
    • Juliya
      24.05.2012 в 20:02

      Очень аппетитненький :eat:

      Ответить
  • Nadia
    26.07.2012 в 13:33

    Спасибо за рецепты, они замечательные, попробовала лозанью, получилось, экспериментирую немного изменяя.

    Ответить
  • Олеся
    10.08.2012 в 05:04

    Спасибо за рецепт!!! В первый раз такой пирог испекла и сразу все получилось! Тесто нежное, вкууусное. Я еще поверх творога черную смородину перетертую с сахаром положила. Очень вкусно получилось! Большое спасибо что делитесь такими прекрасными, полезными и несложными рецептами! А этот пирог можно испечь в чудо-печке электрической (старой советской)?

    Ответить
    • Juliya
      10.08.2012 в 09:12

      На здоровье, Олеся! ;-)
      Чудо-печки у меня никогда не было, но по отзывам, выпечка в ней нормальная получается :smile:

      Ответить
  • Disa
    19.08.2012 в 15:00

    :arrow: Спасибо за рецепт! Жена сегодня приготовила, вкусняшка!!!!

    Ответить
  • Валерия
    27.09.2012 в 14:09

    А можно не совсем кондиционный для сырого употребления творожок использовать? Он хорош будет?

    Ответить
    • Juliya
      28.09.2012 в 09:09

      Валерия, смотря насколько некондиционный :smile:
      Если на вкус и запах он еще нормальный, то можно конечно ;-)

      Ответить
  • Gella
    28.09.2012 в 19:18

    Что-то у меня пока не совсем получилось. Противень громадный (от хозяйской плиты), но раскатывала не на всю площадь, да и это ладно :). Больше обеспокоил творог, который после тщательного смешивания с сахаром стал воооообще жиденьким :shock: ))) Может слишком тщательно мешала? :grin:
    Поставила в духовку, буду ждать.

    Ответить
    • Gella
      30.09.2012 в 22:37

      На удивление испекся хорошо, хотя духовка слабая, долго пеклось. Все нежное и вкуууусненькое! Разлетелся в миг! Спасибо большое!!! :flower:
      Только на свой вкус, наверное, буду чуть меньше сахара сыпать, хотя всем понравилось сладенькое :)

      Ответить
      • Juliya
        02.10.2012 в 22:32

        Здорово, что все получилось и Вам понравилось! :smile:

        Ответить
  • Алена
    07.10.2012 в 18:53

    Привет! Сегодня испекла Ваш пирог всей семье понравилось. Большое спасибо от всей нашей семьи. :flower: :flower: :flower: :arrow: :arrow: :arrow: :razz:

    Ответить
    • Juliya
      07.10.2012 в 22:26

      На здоровье, Алена! Я очень рада, что вам понравилось :)

      Ответить
  • Виктория
    30.01.2013 в 17:37

    Побоялась делать по второму рецепту(“Минутка”), меня смутила сода в твороге, терпеть не могу ее вкус в блюдах.
    Поставила в духовку по этому рецепту пирожок, только от жадности на начинку взялане 500г творога , а целый кг! Теперь жду получится или нет :eat:

    Ответить
  • Даша
    30.01.2013 в 17:57

    Здравствуйте! Испекла этот пирог в небольшой форме, вместо творога – яблочно-вишневое повидло. Получился очень вкусный нежный пирог. Но вообще хотелось что-то наподобие венского печенья, т.е. потверже)

    Ответить
  • Анастасия
    17.09.2013 в 20:05

    СПАСИБО ОГРОМНОЕ за такой замечательный рецепт!!! попробовала сегодня сделать,съели на ура.)))и потом попросили ещё раз сделать)))рецепт просто супер!!!СПАСИБО)))

    Ответить
    • Juliya
      17.09.2013 в 22:04

      Анастасия, спасибо за отзыв! Мне очень приятно, что вам понравился этот пирог! :smile:

      Ответить
  • Julia
    28.10.2013 в 20:59

    Огромное спасибо вам, Юлия, за такой замечательный рецепт! Давно уже присматривалась и хотела испечь, но только на днях это сделала. Получилось..восхитительно! Пирог очень нежный, тающий во рту :)Творог при взбивание стал немного жидким, что напугало(консистенция крема получилась), к счастью, всё получилось на ура! А родные всё расспрашивали: “а что это такое желтенькое? Что за начинка?” (куркума придала красивейший, солнечный цвет творожной начинке) :eat: :flower:

    Ответить
  • Настя
    17.01.2014 в 14:14

    ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ СЛАДЮЛЕЧНЫЙ ПИРОГ! Спасибо огромное за рецепт.

    Ответить
  • Elena D
    19.01.2014 в 12:44

    Забыла погасить соду, пришлось спасать тесто кефиром и, соответственно, еще мукой)) Получился большой, нежный и очень вкусный пирог :razz: . Юлия, спасибо за замечательный рецепт!

    Ответить
    • Juliya
      19.01.2014 в 17:45

      Настоящий кулинар всегда найдет способ выкрутиться :roll:
      Елена, очень рада, что Вам понравился пирог!

      Ответить
      • Elena D
        19.01.2014 в 17:59

        Передала пол-пирога родителям, сказали, что из последних экспериментов (по конкурсным рецептам девочек) – этот самый лучший! Очень понравился :arrow:

        Ответить
  • Наталья
    04.05.2014 в 14:53

    Спасибо за рецепт. Очень вкусный пирог получился. Ваш сайт просто спасение для меня, т.к у ребенка аллергия на яйца. А здесь очень много рецептов выпечки без яиц.

    Ответить
    • Ирина
      11.09.2014 в 20:38

      Наталья, обратите внимание, может у Вашего ребёнка ещё аллергия на мясо и рыбу….тогда… он прирождённый вегетарианец ;-) :arrow:

      Этот вариант пирога я готовлю по рецепту с Вашего сайта – Творожный пирог Минутка. И вариации фруктовой начинки кроме слоя творога я использую всегда – это бананы, различное варенье (вкуснее всего с вишнёвым), апельсины, яблоки, персики, груши….вобщем всё подряд. Иногда даже делаю на один пирог 2-3 части с разными фруктовыми начинками, чтобы на все вкусы :) Спасибо за Ваши рецепты :flower: :smile:

      Ответить
      • Julia
        11.09.2014 в 22:12

        Как интересно:) Это вы пирог визуально делите на части и раскладываете различные начинки? А не смешиваются ли они друг с другом?

        Ответить
  • Елена
    21.06.2014 в 12:40

    Очень вкусный пирог, спасибо большое за рецепт!!!!во второй раз его приготовления в начинку добавила бананы и чуть меньше сахара!!! тоже очень вкусно получилось!!!

    Ответить
  • asika
    01.08.2014 в 07:24

    Приготовила вчера этот чудо-пирог!
    Получилось очень вкусно и солнечно с куркумой=)
    Кстати,использовала пшеничную муку-обойную,мне очень с ней даже понравилось

    Спасибо большое за рецепт :flower:

    Ответить
  • Людмила
    01.11.2014 в 13:24

    Мне очень понравилось. Но как по мне надо меньше сахара, а так отлично.. Спасибо з рецепт..

    Ответить
  • ситара
    13.01.2015 в 20:15

    спасибо за рецепт :flower:

    Ответить
  • Валерия
    21.01.2015 в 08:32

    Дамы,подскажите новичку :oops: Раскатать не получилось,тесто рассыпалось,но до меня дошло уже,что муки видимо мало.А края почему горят,а середина не зарумянилась?И он весь мягкий какой-то,застынет ли?Спасибо

    Ответить
    • Juliya
      21.01.2015 в 10:11

      Валерия, это уже от духовки зависит, как пирог будет выпекаться :?:
      Когда остынет, станет тверже :)

      Ответить
  • Дария
    24.01.2015 в 09:25

    Доброго времени суток! Благодарю вас за прекрасный рецепт, меняя начинки можно приятно удивить гостей)

    Ответить
  • Аня
    27.01.2015 в 11:11

    Супер пирог!Всей семьей обожаем его) Спасибо большое за отличный рецепт! :flower:

    Ответить
  • Алина
    29.11.2018 в 16:32

    Здравствуйте у меня домашний творог и я боюсь что он потечёт или испортит пирог дайте совет что сделать

    Ответить
  • Валентина
    24.09.2019 в 19:31

    ;-) испекла по Вашему рецепту коврижку Любимая и не смогла снять её с бумаги Да и она почти не поднялась Всё делала как написано в рецепте:| На всякий случай смазала маргарином бумагу для выпечки и всё равно прилипла не снять

    Ответить
    • Juliya
      24.09.2019 в 19:39

      Валентина, это рецепт сладкого песочного пирога с творогом. :smile:
      Вы пишите про другой рецепт, который выложен на форуме, причем не мной. Напишите там вопрос, если Вам не сложно. :flower:

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Буду благодарна, если оставите комментарий:

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