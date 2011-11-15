Сладкий песочный пирог с творогом
Рецепт от: Juliya
Потрясающий пирог с хрустящей корочкой и вкусной сладкой творожной начинкой. Мне он очень нравится. В приготовлении похож на соленый песочный пирог с творогом, но с некоторыми отличиями.
Состав:
Тесто:
- 2,5 + 1/2 стакана муки
- 250 г сливочного масла или 200 г сливочного + 50 мл растительного
- 150 г сахара
- 1 ч. л. соды
Начинка:
- 500 г творога
- 1 стакан сахара
- 1/2 ч. л. куркумы (по желанию)
- пакетик ванильного сахара
Приготовление песочного пирога с творогом:
- Творог смешать с сахаром, куркумой (для желтенького цвета) и ванильным сахаром. Хорошо перемешать, лучше всего блендером.
Творожная начинка
- Размягченное сливочное масло смешать с растительным, сахаром, содой (погашенной уксусом или лимонным соком) и постепенно добавлять муку (примерно 2,5 стакана). Должно получиться маслянистое, не рассыпчатое тесто.
Песочное тесто
- Взять 2/3 части теста (1/3 часть пока отложить) и раскатать на смазанным маслом и посыпанным мукой противне. Сделать это проще с помощью скалки, помогая руками равномерно распределять тесто. Я использовала противень размером 35х25 см, если у вас больше – просто раскатывайте не на всю площадь.
Раскатанное тесто
- Теперь выложить сверху начинку и равномерно разровнять ее ножом.
Приготовление песочного творожного пирога без яиц
- Взять 1/3 теста, которую мы отложили, и добавить в него 1/2 стакана муки. Перетереть, чтобы получились крупные крошки.
Присыпка для пирога
- Присыпку распределить поверх творожной начинки и слегка придавить руками.
Сформированный песочный пирог с творогом
- Поставить в разогретую до 180°С духовку на 25 минут.
Пирог готов
- Когда остынет, нарезать кусочками.
Кстати, в начинку можно добавить жменьку изюма, но я про него в этот раз совсем забыла.
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Приятного аппетита!
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Juliya автор рецепта
Рецептов: 649
Комментарии (60) к записи "Сладкий песочный пирог с творогом"
Буду благодарна, если оставите комментарий:
У Вас такие замечательные рецепты! Рада с Вами познакомиться, теперь буду чаще к Вам заходить!
Спасибо большое! Я тоже очень рада знакомству
Хочу сделать небольшое дополнение . Это один из любимых пирогов нашей семьи! Поверх творога я добавляю разные фрукты-кусочками. Особенно удачны здесь персики или абрикосы и сочетание бананов с грушей!
Помогите мне пожалуйста. Мы всей семьей обожаем песочное тесто и творожную начинку. Но творог во время выпечки у меня постоянно дает сок, может я слишком влажный творог беру? Спасибо.
Да, творог надо брать не влажный. Можно еще в него добавить 1 ст. ложку крахмала, тогда точно не должен потечь.
Скажите, пожалуйста, а остужать пирог в духовке или вынуть?
Вынуть
Спасибо! Сегодня первый раз пекла!
Здорово. Надеюсь у Вас все получилось
огромное Вам спасибо что делитесь такими замечательными рецептами,приготовила я этот пирог,муж был в восторге. Благодаря Вам я готовлю разные блюда да и они еще необычные такие. Желаю Вам чтоб сайт всегда существовал. Все замечательно у вас,особенно мне очень нравится что есть фотографии как все это готовить. Огрромная Вам моя благодарность
Олеся, спасибо большое за теплые слова!
а вместо соды можно использовать разрыхлитель?
Да, можно. Обычно разрыхлителя нужно брать в 2-3 раза больше, чем соды. Добавьте 2,5 ч. ложки разрыхлителя в муку.
приготовила сегодня! вкусненько вышло!
спасибо за рецепт!!!
На здоровье!
Рада, что Вам понравилось
мне кажется будет неплохо, если добавить лимонные цукаты. или в тесто – ложечку кардамона )
потрясающий пирог, главное, что очень быстро готовится и вкуусный….мммм….спасибо огромное…)))
муж мой в шоке наверное, Вы меня так вдохновляете, так я по 100 блюд в день готовлю, скоро будем как колобки))))
я вот еще хотела узнать у Вас, может есть рецепт заварных пироженок??))
С заварными пирожными надо будет поэкспериментировать
так сколько муки??я не поняла))
В тесто 2,5 стакана, а потом еще в крошки (присыпку) пол стакана. В описании подробно написано
Juliya, потрясающе вкусный пирог – только испекла! Такой нежный!
Я правда, немного дополнила его – на творожную начинку положила еще и ягодную начинку.
Я постоянно варю морсы из замороженных ягод (обычно делаю микс: клюква, ежевика, красная смородина, черная смородина, клубника), и ягоды из морса вынимаю и использую повторно в выпечке, добавив сахар с корицей и смолов в блендере, чтобы не чувствовались косточки.
Ягоды становятся уже не такие приторные по вкусу, для выпечки самое то!
Юлия, спасибо за рецепт! Вчера испекла, очень вкусно. Единственное, я не обратила внимания на размер противня, у меня оказался большлй 35 на 35 см. Поэтому крошки не хватило, я еще сделала. И по совету Марины-Эдем добавила вишни из компота, очень вкусно и красиво получилось!
На здоровье, Бота!
Спасибо за отзыв! Надо будет и мне попробовать спечь с вишней
Сфоткала на сотку, если получится, сейчас покажу, что у меня получилось
Очень аппетитненький
Спасибо за рецепты, они замечательные, попробовала лозанью, получилось, экспериментирую немного изменяя.
Спасибо за рецепт!!! В первый раз такой пирог испекла и сразу все получилось! Тесто нежное, вкууусное. Я еще поверх творога черную смородину перетертую с сахаром положила. Очень вкусно получилось! Большое спасибо что делитесь такими прекрасными, полезными и несложными рецептами! А этот пирог можно испечь в чудо-печке электрической (старой советской)?
На здоровье, Олеся!
Чудо-печки у меня никогда не было, но по отзывам, выпечка в ней нормальная получается
Спасибо за рецепт! Жена сегодня приготовила, вкусняшка!!!!
А можно не совсем кондиционный для сырого употребления творожок использовать? Он хорош будет?
Валерия, смотря насколько некондиционный
Если на вкус и запах он еще нормальный, то можно конечно
Что-то у меня пока не совсем получилось. Противень громадный (от хозяйской плиты), но раскатывала не на всю площадь, да и это ладно :). Больше обеспокоил творог, который после тщательного смешивания с сахаром стал воооообще жиденьким ))) Может слишком тщательно мешала?
Поставила в духовку, буду ждать.
На удивление испекся хорошо, хотя духовка слабая, долго пеклось. Все нежное и вкуууусненькое! Разлетелся в миг! Спасибо большое!!!
Только на свой вкус, наверное, буду чуть меньше сахара сыпать, хотя всем понравилось сладенькое
Здорово, что все получилось и Вам понравилось!
Привет! Сегодня испекла Ваш пирог всей семье понравилось. Большое спасибо от всей нашей семьи.
На здоровье, Алена! Я очень рада, что вам понравилось
Побоялась делать по второму рецепту(“Минутка”), меня смутила сода в твороге, терпеть не могу ее вкус в блюдах.
Поставила в духовку по этому рецепту пирожок, только от жадности на начинку взялане 500г творога , а целый кг! Теперь жду получится или нет
Здравствуйте! Испекла этот пирог в небольшой форме, вместо творога – яблочно-вишневое повидло. Получился очень вкусный нежный пирог. Но вообще хотелось что-то наподобие венского печенья, т.е. потверже)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за такой замечательный рецепт!!! попробовала сегодня сделать,съели на ура.)))и потом попросили ещё раз сделать)))рецепт просто супер!!!СПАСИБО)))
Анастасия, спасибо за отзыв! Мне очень приятно, что вам понравился этот пирог!
Огромное спасибо вам, Юлия, за такой замечательный рецепт! Давно уже присматривалась и хотела испечь, но только на днях это сделала. Получилось..восхитительно! Пирог очень нежный, тающий во рту :)Творог при взбивание стал немного жидким, что напугало(консистенция крема получилась), к счастью, всё получилось на ура! А родные всё расспрашивали: “а что это такое желтенькое? Что за начинка?” (куркума придала красивейший, солнечный цвет творожной начинке)
ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ СЛАДЮЛЕЧНЫЙ ПИРОГ! Спасибо огромное за рецепт.
Забыла погасить соду, пришлось спасать тесто кефиром и, соответственно, еще мукой)) Получился большой, нежный и очень вкусный пирог . Юлия, спасибо за замечательный рецепт!
Настоящий кулинар всегда найдет способ выкрутиться
Елена, очень рада, что Вам понравился пирог!
Передала пол-пирога родителям, сказали, что из последних экспериментов (по конкурсным рецептам девочек) – этот самый лучший! Очень понравился
Спасибо за рецепт. Очень вкусный пирог получился. Ваш сайт просто спасение для меня, т.к у ребенка аллергия на яйца. А здесь очень много рецептов выпечки без яиц.
Наталья, обратите внимание, может у Вашего ребёнка ещё аллергия на мясо и рыбу….тогда… он прирождённый вегетарианец
Этот вариант пирога я готовлю по рецепту с Вашего сайта – Творожный пирог Минутка. И вариации фруктовой начинки кроме слоя творога я использую всегда – это бананы, различное варенье (вкуснее всего с вишнёвым), апельсины, яблоки, персики, груши….вобщем всё подряд. Иногда даже делаю на один пирог 2-3 части с разными фруктовыми начинками, чтобы на все вкусы Спасибо за Ваши рецепты
Как интересно:) Это вы пирог визуально делите на части и раскладываете различные начинки? А не смешиваются ли они друг с другом?
Очень вкусный пирог, спасибо большое за рецепт!!!!во второй раз его приготовления в начинку добавила бананы и чуть меньше сахара!!! тоже очень вкусно получилось!!!
Приготовила вчера этот чудо-пирог!
Получилось очень вкусно и солнечно с куркумой=)
Кстати,использовала пшеничную муку-обойную,мне очень с ней даже понравилось
Спасибо большое за рецепт
Мне очень понравилось. Но как по мне надо меньше сахара, а так отлично.. Спасибо з рецепт..
спасибо за рецепт
Дамы,подскажите новичку Раскатать не получилось,тесто рассыпалось,но до меня дошло уже,что муки видимо мало.А края почему горят,а середина не зарумянилась?И он весь мягкий какой-то,застынет ли?Спасибо
Валерия, это уже от духовки зависит, как пирог будет выпекаться
Когда остынет, станет тверже
Доброго времени суток! Благодарю вас за прекрасный рецепт, меняя начинки можно приятно удивить гостей)
Супер пирог!Всей семьей обожаем его) Спасибо большое за отличный рецепт!
Здравствуйте у меня домашний творог и я боюсь что он потечёт или испортит пирог дайте совет что сделать
испекла по Вашему рецепту коврижку Любимая и не смогла снять её с бумаги Да и она почти не поднялась Всё делала как написано в рецепте:| На всякий случай смазала маргарином бумагу для выпечки и всё равно прилипла не снять
Валентина, это рецепт сладкого песочного пирога с творогом.
Вы пишите про другой рецепт, который выложен на форуме, причем не мной. Напишите там вопрос, если Вам не сложно.