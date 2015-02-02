Пирог с черносливом и творогом
Рецепт от: Juliya
Этот творожный пирог объединил в себе сразу два вкуснейших блюда – мой любимый песочный пирог с творогом и чернослив в сметане с грецкими орехами. Если вы любите чернослив, я думаю, вам понравится! А рецепт такого пирога прислала Гузель Махаррам.
Пирог с черносливом и творогом
Состав:
Тесто:
- примерно 300 г муки
- 200 г сливочного масла
- 130 г сахара
- щепотка соли
- 1 ч. ложка (неполная) соды
Начинка:
Слой из творога:
- 250 г творога 5% жирности
- 150 г сметаны
- 80 г сахара
- 1 ст. ложка крахмала
Слой из чернослива:
- 200 г чернослива
- 50 г грецких орехов
- 1 ч. ложка сахара
Рецепт пирога с творогом и черносливом:
- Если чернослив сухой и жесткий – замачиваем его в горячей воде на несколько часов. Потом сливаем воду.
Чернослив
- Приготовим тесто. Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и солью. Добавляем муку и соду, замешиваем тесто.
Тесто
- Чуть больше 2/3 части теста выкладываем в подготовленную форму (размер 18 × 25 см), смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой. Тесто разравниваем руками и делаем бортики.
Делаем слой теста с бортиками
- На тесто выкладываем чернослив. Посыпаем его сахаром.
Кладем чернослив
- Сверху посыпаем грецкими орехами, поломанными на небольшие кусочки.
Посыпаем орехами
- Творог смешиваем с сахаром, сметаной и крахмалом.
Творожный крем
- Выливаем творожную массу сверху орехов.
Пирог с черносливом и творожным кремом
- На верх пирога натираем оставшееся тесто через крупную терку.
Посыпаем тертым тестом
- Выпекаем пирог с черносливом в разогретой до 190 градусов духовке в течение 50 минут.
Выпекаем
- Готовый пирог с творогом полностью остужаем и нарезаем на кусочки.
Творожный пирог с черносливом
Приятного аппетита!
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Juliya автор рецепта
Рецептов: 651
Отзывы и комментарии (12) к записи "Пирог с черносливом и творогом"
Буду благодарна, если оставите комментарий:
Хочу попробовать испечь , но чернослив хочу прокрутить в измельчителе !
А у нас все любят курагу. С курагой тоже вкусно должно получиться. Спасибо за хороший вкусный рецептик, возьму себе)
а воды в тесто не надо?, без воды крошка получилась
Марина, по этому рецепту не нужно. Но если не получается собрать тесто в комок, тогда добавьте немного воды.
Получилось невероятно вкусно! Гузель, спасибо вам огромное
Спасибо за рецепт, всем понравилось. Автору
Гузель, благодарю Вас за замечательный рецепт Получилось божественно вкусно! Обязательно буду готовить еще
Пирог получился вкусным, правда я бы в следующий раз в тесто положила бы в два раза меньше сахара.Чернослива я сразу взяла в два раза меньше. К сожалению чувствовалась сода. Дня за три съели)
Как всегда, все очень вкусно! Спасибо за рецептик!
Думаю, что это очень вкусный пирог, и хорошо, что в нем не очень много сахара. Обязательно сделаю. Спасибо
Сегодня приготовила пирог с черносливом и творогом. О! Как же это вкусно. Какой он нежный. Сочетание творога и чернослива, ммм. И немаловажно, что в ожидании гостей делается он очень быстро!
Забыли указать, оставшийся кусочек теста нужно положить в морозильник, чтобы потом его можно было натереть на терке. Может вписать?