вегетарианские рецепты и секреты

Пирог с черносливом и творогом

Рецепт от:

Этот творожный пирог объединил в себе сразу два вкуснейших блюда – мой любимый песочный пирог с творогом и чернослив в сметане с грецкими орехами. Если вы любите чернослив, я думаю, вам понравится! А рецепт такого пирога прислала Гузель Махаррам.

пирог с творогом и черносливом Пирог с черносливом и творогом

Состав:

Тесто:

  • примерно 300 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 130 г сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч. ложка (неполная) соды

Начинка:

Слой из творога:

  • 250 г творога 5% жирности
  • 150 г сметаны
  • 80 г сахара
  • 1 ст. ложка крахмала

Слой из чернослива:

  • 200 г чернослива
  • 50 г грецких орехов
  • 1 ч. ложка сахара

Рецепт пирога с творогом и черносливом:
  1. Если чернослив сухой и жесткий – замачиваем его в горячей воде на несколько часов. Потом сливаем воду.

    чернослив для пирога Чернослив

  2. Приготовим тесто. Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и солью. Добавляем муку и соду, замешиваем тесто.

    тесто для пирога Тесто

  3. Чуть больше 2/3 части теста выкладываем в подготовленную форму (размер 18 × 25 см), смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой. Тесто разравниваем руками и делаем бортики.

    формируем из теста корж Делаем слой теста с бортиками

     



  4. На тесто выкладываем чернослив. Посыпаем его сахаром.

    выкладываем чернослив Кладем чернослив

  5. Сверху посыпаем грецкими орехами, поломанными на небольшие кусочки.

    пирог с черносливом рецепт Посыпаем орехами

  6. Творог смешиваем с сахаром, сметаной и крахмалом.

    творожная масса для заливки пирога Творожный крем

  7. Выливаем творожную массу сверху орехов.

    пирог с творогом Пирог с черносливом и творожным кремом

  8. На верх пирога натираем оставшееся тесто через крупную терку.

    посыпаем пирог тестом Посыпаем тертым тестом

  9. Выпекаем пирог с черносливом в разогретой до 190 градусов духовке в течение 50 минут.

    творожный пирог с черносливом Выпекаем

  10. Готовый пирог с творогом полностью остужаем и нарезаем на кусочки.

пирог с черносливом
пирог с черносливом и творогом Творожный пирог с черносливом

Приятного аппетита!

P.S. Если Вам понравился рецепт, подписывайтесь на обновления!




в мои закладки!

Juliya автор рецепта

Рецептов: 651

ПлохоТак себеНормальноХорошоСупер оценка: 4,58 из 5 (71 голосов)
Loading...

Читайте авторские рецепты и статьи в instagram или получайте новые рецепты на почту
Читать отзывы и комментарии

Вкусные рецепты с пошаговыми фото:

Коврижка медовая постная Постная коврижка медовая “Монастырская”
Кокосовое печенье (фото) Хрустящее кокосовое печенье
клубничный трайфл Клубничный трайфл
Песочные корзинки с фруктами (фото) Песочные корзинки с фруктами
Макаронс без яиц Макаронс или макаруны без яиц (из аквафабы)
Пряники с начинкой и кремом Вкуснейшие пряники с начинкой и кремом
постные оладьи из тыквы Постные оладьи из тыквы
кекс с ананасами Кекс с ананасами и сухофруктами

Отзывы и комментарии (12) к записи "Пирог с черносливом и творогом"

Буду благодарна, если оставите комментарий:

;-) :| :yah: :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :grin: :flower: :eat: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:


*Нажимая на кнопку "Отправить", Вы принимаете политику конфиденциальности.

Добавить фото
  • Венера
    01.11.2017 в 23:29

    Хочу попробовать испечь , но чернослив хочу прокрутить в измельчителе !

    Ответить
  • TinaValentina
    07.01.2017 в 22:17

    А у нас все любят курагу. С курагой тоже вкусно должно получиться. Спасибо за хороший вкусный рецептик, возьму себе)

    Ответить
  • Марина
    26.09.2015 в 09:47

    а воды в тесто не надо?, без воды крошка получилась

    Ответить
    • Juliya
      26.09.2015 в 11:16

      Марина, по этому рецепту не нужно. Но если не получается собрать тесто в комок, тогда добавьте немного воды. :smile:

      Ответить
  • Мила
    15.05.2015 в 14:11

    Получилось невероятно вкусно! Гузель, спасибо вам огромное :flower: :flower: :flower:

    Ответить
  • Andrey
    03.04.2015 в 14:54

    Спасибо за рецепт, всем понравилось. Автору :flower: :flower: :flower:

    Ответить
  • Татьяна
    26.03.2015 в 15:27

    Гузель, благодарю Вас за замечательный рецепт :flower: Получилось божественно вкусно! Обязательно буду готовить еще

    Ответить
  • Нараяни
    11.03.2015 в 15:01

    Пирог получился вкусным, правда я бы в следующий раз в тесто положила бы в два раза меньше сахара.Чернослива я сразу взяла в два раза меньше. К сожалению чувствовалась сода. Дня за три съели)

    Ответить
  • Vera
    12.02.2015 в 20:57

    Как всегда, все очень вкусно! Спасибо за рецептик!

    Ответить
  • Наталья
    08.02.2015 в 19:42

    Думаю, что это очень вкусный пирог, и хорошо, что в нем не очень много сахара. Обязательно сделаю. Спасибо :flower:

    Ответить
  • Анурадха
    07.02.2015 в 19:13

    Сегодня приготовила пирог с черносливом и творогом. О! Как же это вкусно. Какой он нежный. Сочетание творога и чернослива, ммм. И немаловажно, что в ожидании гостей делается он очень быстро!

    Ответить
  • Мадхавендра Пури
    04.02.2015 в 08:15

    Забыли указать, оставшийся кусочек теста нужно положить в морозильник, чтобы потом его можно было натереть на терке. Может вписать?

    Ответить
Оставить отзыв или комментарий
вегетарианские рецепты по ингредиентам
Вегетарианцам
Форум вегетарианцев
  • Рецепты
  • Обсуждения
  • Квас - что я делаю не так
  • Икра из тыквы (постная)
  • Шашлык из соевых биточков
  • Наши вегетарианские Новогодние и Рождественские столы 2020
  • Рулеты из лаваша с грибами
  • Песочное печенье с халвой
  • Салат с грибами и сыром
  • Гречка с луком в сковородке
  • Хацилим, еврейская закуска из баклажан
  • Полезный, красочный салат
  • Недостаток железа
  • Чувствуют ли животные людей-вегетарианцев?
  • Витаминный комплекс БАД
  • Очень хочется рыбы
  • Звезда современной поэзии
  • Дельфиниум
  • Прага :Cбылась моя мечта
  • Сыроедение
  • Веганство и мероприятия
  • Что вы по этому поводу думаете - Рокфеллеры знали о пандемии заранее
ПОДПИСКА на рецепты
Не пропустите новые вегетарианские рецепты!

мы в Вконтактемы в Одноклассникахмы в Facebook
Популярные фото-рецепты
для вегетарианцев
© 2011-2020 Приготовим с любовью! - вегетарианские рецепты с фото и видео. Самые вкусные постные, веганские, вегетарианские блюда.
Все тексты и фотографии на сайте VegetarianRecept.ru защищены законом об авторском праве. Копирование запрещено.
При частичном цитировании активная индексируемая ссылка на оригинальную статью обязательна - Условия использования материалов.
Политика конфиденциальности.
По вопросам рекламы и сотрудничества пишите через форму обратной связи. Автор сайта: Juliya
Protected by Copyscape Online Copyright Protection Software

pdf книга

"8 рецептов

майонеза без яиц"

Проверенные, доступные, полезные!

Готовятся за 30 секунд! Можно в пост и веганам!

Подарок к Новому году:

 Подпишитесь и книга придет Вам в личные сообщения