Рецепт от: Juliya

Этот творожный пирог объединил в себе сразу два вкуснейших блюда – мой любимый песочный пирог с творогом и чернослив в сметане с грецкими орехами. Если вы любите чернослив, я думаю, вам понравится! А рецепт такого пирога прислала Гузель Махаррам.

Пирог с черносливом и творогом

Состав:

Тесто:

примерно 300 г муки

200 г сливочного масла

130 г сахара

щепотка соли

1 ч. ложка (неполная) соды

Начинка:

Слой из творога:

250 г творога 5% жирности

150 г сметаны

80 г сахара

1 ст. ложка крахмала

Слой из чернослива:

200 г чернослива

50 г грецких орехов

1 ч. ложка сахара

Рецепт пирога с творогом и черносливом:





Если чернослив сухой и жесткий – замачиваем его в горячей воде на несколько часов. Потом сливаем воду. Чернослив Приготовим тесто. Смешиваем размягченное сливочное масло с сахаром и солью. Добавляем муку и соду, замешиваем тесто. Тесто Чуть больше 2/3 части теста выкладываем в подготовленную форму (размер 18 × 25 см), смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой. Тесто разравниваем руками и делаем бортики. Делаем слой теста с бортиками



На тесто выкладываем чернослив. Посыпаем его сахаром. Кладем чернослив Сверху посыпаем грецкими орехами, поломанными на небольшие кусочки. Посыпаем орехами Творог смешиваем с сахаром, сметаной и крахмалом. Творожный крем Выливаем творожную массу сверху орехов. Пирог с черносливом и творожным кремом На верх пирога натираем оставшееся тесто через крупную терку. Посыпаем тертым тестом Выпекаем пирог с черносливом в разогретой до 190 градусов духовке в течение 50 минут. Выпекаем Готовый пирог с творогом полностью остужаем и нарезаем на кусочки.



Творожный пирог с черносливом

Приятного аппетита!

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Juliya автор рецепта Рецептов: 651